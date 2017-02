Continuar a ler

"Cada jogo tem uma preparação. Da maneira como o jogo se desenrolou, provocou na equipa um natural desgaste físico, cansaço, pela inferioridade numérica em que jogámos muito tempo, mas reforçou outros aspetos que consideramos importantes, como a solidariedade que a equipa se apresentou, a forma como trabalhou. Isso faz parte do caráter da equipa. Naturalmente, teremos que atender a muitas coisas, o momento do jogador, o próximo jogo. Tomaremos as decisões que entendemos ser as melhores. É um dérbi e queremos dar uma grande alegria aos nossos adeptos". E prosseguiu, analisando a preparação do encontro após a jornada de Champions com a Juventus que provocou 'mazelas' nos azuis e brancos.

Nuno Espírito Santo sabe bem o que vai encontrar no Bessa, no domingo (20H15), no dérbi com o Boavista , mas sublinha que o mais lhe interessa é o que o 'seu' FC Porto tem para alcançar."Temos o dérbi da cidade, muito importante para nós e para os adeptos, uma rivalidade histórica. É um jogo que perspetivamos difícil, mas que queremos vencer até para retribuir o apoio dos adeptos. Conhecemos bem o Boavista, é um adversário que tem melhorado, que não perde há três jogos, tem bons jogadores - o Iuri, o Renato, o Fábio Espinho... Tem uma boa ideia de jogo. Mas, não me canso de dizer, interessa-nos é o que podemos fazer para competir e conseguir vencer, que é o mais importante", afirmou esta sexta-feira em conferência de imprensa.

Autor: Sofia Lobato