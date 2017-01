Árbitro foi contra Danilo... e expulsou o médio portista

Nuno Espírito Santo comentou esta sexta-feira a expulsão de Danilo , no jogo com o Moreirense, a contar para a Taça CTT, e que terminou com o afastamento dos 'dragões' da prova."Já que falamos nisso [regras em Inglaterra, que punem treinadores quando falam de arbitragem], quando um jogador é mal expulso em Inglaterra é-lhe retirado o cartão. Um jogador nosso foi mal expulso em Moreira de Cónegos e não lhe foi retirado o cartão", disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o P. Ferreira, marcado para sábado às 20h30.O técnico portista defendeu ainda que esta é a altura ideal para o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol tomar medidas.

Autor: Lusa