Questionado sobre se André Silva voltará à titularidade no encontro com os insulares, Nuno sublinhou que "a decisão do 11 anda não está tomada" - "ainda temos treino amanhã para avaliar", justificou -, mas uma garantia foi dada quanto a Corona : "ainda não é opção para este jogo". E prosseguiu: "Estamos cada dia mais fortes. Cada treino é preparado com a máxima dedicação, os jogadores esforçam-se e isso reflete-se em cada jogo que passa. Continuamos a perspetivar a nossa melhoria nos nossos jogos".

A estatística dá o 'favoritismo' ao FC Porto no jogo de sábado com o Nacional (18H15), da 24.ª jornada da Liga NOS, mas Nuno Espírito Santo prefere não ligar aos números do passado e focar-se nos que interessam: os 3 pontos que lhe permitem não largar a corrida ao 1.º lugar da classificação."Não há jogos fáceis. Todas as partidas têm de ser preparadas no máximo rigor, com a máxima concentração. Regressamos à nossa fortaleza, ao Dragão, e sabemos que vamos ter a presença dos nossos adeptos para nos ajudarem, para que possamos conquistar mais 3 pontos", afirmou o treinador dos azuis e brancos, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Autor: Sofia Lobato