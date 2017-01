Continuar a ler

O treinador explicou ainda o porquê de optar por Varela em detrimento de Depoitre: "Precisávamos de largura. O Corona estava, com o grande jogo que fez, não tão bem fisicamente, e o Varela tem essas características".



Nuno confessou também que este mau resultado afeta animicamente o plantel: "Estamos dois pontos mais longe do líder, naturalmente que afeta, mas consciencializa-nos do trabalho que tempos pela frente. Temos de nos levantar rapidamente. Uma palavra aos nossos sócios, foi como se estivéssemos no Dragão. Pena não termos dado a vitória".



Nuno Espírito Santo admite que a equipa do FC Porto tem de trabalhar mais no aspeto da eficácia, após o empate sem golos diante do P. Ferreira."Hoje não permitimos ocasiões ao Paços. Produzimos muito, mas sabemos que há momentos determinantes no jogo e um deles é a eficácia. Se conseguíssemos [um golo] no início tudo muda, a ansiedade deixa de existir. Temos de trabalhar bastante nesse aspeto para que não voltemos ao problema que tivemos anteriormente. [A equipa esteve] focada no jogo, com um plano de jogo bem definido, dando respostas ordenadas e conscientes. Uma boa primeira parte, só faltou o golo", referiu à Sport TV.

Autor: Luís Miroto Simões