Nuno Espírito Santo ficou satisfeito com o triunfo do FC Porto sobre o Estoril, por 2-1, que permitiu reduzir provisoriamente a desvantagem para o Benfica para apenas 1 ponto."Estou satisfeito com o resultado, perante um adversário complicado, que se defendeu bem. Fizemos o nosso trabalho", começou por dizer o treinador portista, acrescentando: "Fizemos o que nos competia. Não é o mesmo jogar com 1 ponto de vantagem. Se isso afeta [o Benfica]? Vamos ver..."Questionado sobre a importância de Brahimi no resultado e o facto de ter deixado o argelino no banco até pouco mais da meia hora no jogo, Nuno explicou: "São decisões, o jogo tem 90 minutos. Felizmente temos todos à disposição e todos fizeram um bom trabalho. Não permitimos nada, nada ao Estoril e isso foi importante para na 2.ª parte procurarmos o golo."