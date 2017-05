Continuar a ler

Perguntaram a Nuno Espírito Santo por André Silva e a resposta... foi esta Questionado diretamente se iria ficar na próxima temporada, Nuno voltou a sublinhar a "confiança no contrato que existe". "Foi-nos entregue uma missão: devolver o FC Porto aos títulos e é nesse caminho que vamos muito focados (...) Temos de encontrar mais soluções. A equipa técnica está a trabalhar, a evoluir para melhorar o rendimento da equipa e não para dar opiniões: para isso existem muitos, mas para trabalhar e dedicarem-se há poucos".



Para "acabar o ano bem"



O encontro em Moreira de Cónegos da 34.ª e derradeira jornada está agendado para domingo às 18 horas e o técnico do FC Porto espera dar uma alegria aos adeptos.



Nuno Espírito Santo não esconde que está motivado para continuar no comando técnico do FC Porto em 2017/18 tal comojá avançara . Esta sexta-feira, na última conferência de imprensa de antevisão da época, o treinador dos dragões deixou claro que metas tem estabelecidas."Esta semana foi normal, falta um jogo [frente ao Moreirense] e permitiu-nos iniciar uma análise distante e, dentro do possível, encontrar as melhores soluções para o FC Porto. Há que manter o rumo e devolver o FC Porto ao lugar em que merecemos estar, que é no topo. Há que preparar a equipa, motivá-la para vencermos no domingo e conquistarmos os 3 pontos", afirmou.

Autor: Sofia Lobato