O treinador dos dragões falou ainda de Brahimi, que diz estar "100 por cento aplicado e 200 por cento motivado", e também de Iker Casillas, guarda-redes que "tem demonstrado o seu rendimento e é mais um que acrescenta e ajuda". Questionado sobre o plano de jogo que vai apresentar, nomeadamente acerca das opções para o ataque, Nuno Espírito Santo preferiu não abrir o jogo, mas deixou antever que não haverá grandes mudanças: "Posso dizer que, neste momento, tanto nós como a Juventus não teremos grandes surpresas. Conhemo-los bem, assim como a Juventus nos conhece, tem feito observações contínuas à nossa equipa. O jogador que entrar dá rendimento e resposta muito bons, sabemos que todos estão disponíveis para competir amanhã. Não vou adiantar muito mais, mas não seria absurdo dizer que não vamos especular no jogo. [...] Temos diferentes soluções que nos garantem que qualquer opção é boa. Os jogadores têm crescido muitíssimo no rendimento individual e é importante que esse rendimento seja em prol da equipa".O treinador dos dragões falou ainda de Brahimi, que diz estar "100 por cento aplicado e 200 por cento motivado", e também de Iker Casillas, guarda-redes que "tem demonstrado o seu rendimento e é mais um que acrescenta e ajuda".

Nuno Espírito Santo afirmou esta segunda-feira que Herrera e Corona, que tinham estado a contas com problemas físicos, podem ser opções para o jogo de terça-feira do FC Porto com a Juventus , da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões."São duas situações diferentes, temos de testar para tomar decisões, mas a partir do momento em que vêm connosco, à exceção de Teles, são possibilidades para o jogo", referiu o técnico em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões