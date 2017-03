Nuno Espírito Santo recordou o encontro com a Roma, no início da temporada, dizendo que o FC Porto está agora melhor do que naquela altura. Isto na véspera de os dragões jogarem novamente uma partida decisiva em Itália, desta vez frente à Juventus "O que essa eliminatória nos diz é que tivemos um percurso difícil para estar hoje aqui nos 'oitavos'. Um playoff em agosto que conseguimos vencer, passámos esse grande obstáculo. Agora já foi há algum tempo, considero que estamos melhor e estou muito orgulhoso de o dizer", referiu em conferência de imprensa.O treinador falou ainda sobre dois momentos de jogo que considera muito importantes: "São os dois momentos fundamentais: com bola e sem bola. Com bola estamos melhor, passámos um período complicado, mantivemos o rumo e neste momento temos eficácia. Ao mesmo tempo temos de ser muito consistentes sem bola, e não passa só pelo aspeto defensivo: quando se ataca também tem de se defender".

Autor: Luís Miroto Simões