Nuno Espírito Santo disse esta sexta-feira que Alex Telles já ultrapassou o mau momento do jogo com a Juventus, quando deixou o FC Porto reduzido a 10 por ter visto dois cartões amarelos em... dois minutos. "Quer o Alex quer nós ficámos tristes e sentidos com o que se passou. Não é fundamentel um pedido de desculpas mas sim crescer e aprender. Foi o que o Alex fez: aprendeu, teve consciência do erro que cometeu", disse o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Boavista, marcado para o domingo às 20h15.

Autor: Sofia Lobato