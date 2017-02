O FC Porto abre a 22.ª jornada da Liga NOS frente ao Tondela, na sexta-feira (20H30) focado apenas nos 3 pontos que possibilitam a chegada à liderança provisória - o Benfica defronta o Sp. Braga apenas no domingo - e sem a Liga dos Campeões ainda em mente."Não existe Juventus até sexta-feira depois do jogo: só há Tondela na nossa mente, é o único foco. É o jogo que temos de vencer e para o qual estamos preparados. Os jogadores não caem no erro de pensar mais além. Não existe mais nada além do jogo com o Tondela", assegurou esta quarta-feira Nuno Espírito Santo em conferência de imprensa.E prosseguiu: "O nosso trabalho é vencer. Se o fizermos sabemos que podemos colocar mais pressão, vamo-nos colocar líderes, o lugar onde queremos estar. O foco essencial está no trabalho. Se marcamos cedo ou não para resolver o jogo? A rapidez traz precipitação e nós sabemos como temos de jogar".

Autor: Sofia Lobato