E prosseguiu, sublinhando que não está a pensar fazer qualquer 'poupança' frente ao Arouca a pensar no encontro da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente à Juventus, na próxima terça-feira."Para que haja rotações [na equipa], tem de haver um onze definido e isso não existe no FC Porto. Há um plantel preparado, sabendo que todos estão preparados para entrar. Há a preocupação de escolher os bons jogadores para a dar resposta nos vários jogos", sublinhou.Nuno Espírito Santo reconheceu ainda que a equipa ainda não terminou o seu processo de crescimento. "O fundamental é saber o que fizemos desde o início e quando as coisas não saíam tão bem, manter o rumo. Isso é que faz com que as equipas cresçam e se levantem de momentos menos bons. Nunca está terminado o processo, perspetivamos um crescimento sustentado. Independentemente de qualquer recorde, o fundamental é o trabalho de equipa. Dependemos apenas e só de nós mesmos", disse.Quanto ao adversário que vai ter pela frente, o FC Porto sabe bem o que vai ter pela frente. "Vai ser um jogo difícil. O campeonato é muito competitivo e em Arouca vamos encontrar uma equipa que não atravessa um bom momento, mas que nos serve de aviso porque as equipas assim são extremamente perigosas. Temos de estar sempre preparados e é isso que vamos fazer. É um jogo de máxima exigência e queremos conquistar os 3 pontos".