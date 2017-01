Continuar a ler

Nem mesmo as ausências de jogadores como Otávio ou Brahimi 'complicam' as contas de Nuno. "A ideia da equipa será sempre a mesma. Não nos centramos em um ou dois jogadores. Temos um plantel que nos dá toda a possibilidade e confiança. Temos confiança máxima em quem está. Haverá 'nuances', essencialmente pelas características dos jogadores que são diferentes, todos dão contributos distintos, mas temos de potenciar isso".



Nem mesmo as ausências de jogadores como Otávio ou Brahimi 'complicam' as contas de Nuno. "A ideia da equipa será sempre a mesma. Não nos centramos em um ou dois jogadores. Temos um plantel que nos dá toda a possibilidade e confiança. Temos confiança máxima em quem está. Haverá 'nuances', essencialmente pelas características dos jogadores que são diferentes, todos dão contributos distintos, mas temos de potenciar isso".

"Voltamos a jogar no Dragão com os objetivos e desafios que sempre temos: continuar a ser fortes em casa, fazer do Dragão a nossa fortaleza. O Moreirense não trará facilidades, mas estamos a falar de duas equipas que se conhecem bem. Vão tentar dificultar o nosso trabalho, mas não podemos voltar a falhar: temos empates que nos penalizam, mas temos de somar 3 pontos para continuar a nossa luta", afirmou esta sexta-feira em conferência de imprensa.