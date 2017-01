Nuno Espírito Santo comentou esta sexta-feira o atual momento que se vive em torno da arbitragem, considerando que é preciso aproveitar a situação para que "se reconheçam os erros, que se trabalhe sobre eles" para "uma melhoria rápida"."Acho bom que os árbitros reconheçam os seus erros, acho importante que trabalhem nos erros e acho que toda esta situação tem que ser aproveitada para que o Conselho de Arbitragem reconheça os erros e trabalhe sobre eles para que a arbitragem seja melhor. É isso que queremos. Queremos que seja apenas e só mais um fator do jogo e não um fator decisivo. Somos conscientes da situação e para que tudo volte à normalidade, a parte implicada tem que melhorar o seu trabalho. Os árbitros têm de assumir os erros como profissionais. É o meu conselho", afirmou o técnico portista.Quanto à reunião do Conselho de Arbitragem que irá decorrer esta sexta-feira, Nuno Espírito Santo espera "que não se cometam os mesmos erros, tanto nas nomeações como no trabalho do árbitro. É o que esperamos como clube e para que tudo seja melhor".

Autor: Marta Correia Azevedo