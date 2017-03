Nuno Espírito Santo falou esta quinta-feira pela primeira vez do que aconteceu no Bessa, no jogo frente ao Boavista, que motivou a sua expulsão ao intervalo. Questionado sobre o facto de ninguém do FC Porto ter marcado presença na conferência de imprensa após o dérbi da Invicta, o técnico dos dragões justificou a decisão como uma "família".



"Foi uma decisão tomada enquanto clube. Durante a primeira parte do Boavista-FC Porto houve circunstâncias que fizeram com que eu, como treinador do FC Porto, me manifestasse daquela maneira. Não é uma desculpa, mas houve um momento que colocou em causa a integridade de um jogador do FC Porto, em que um jogador do FC Porto foi provocado. Somos uma família e não permitiremos que ninguém seja provocado e magoado. Este é o espírito do FC Porto, de defesa de uns dos outros. Isto não justifica a minha reação e até aproveito para pedir desculpa. O jogo está esquecido, o jogador está bem e estamos preparados para jogar", afirmou Nuno Espírito Santo na antevisão do encontro com o Nacional (sábado, 18H15).

Autor: Sofia Lobato