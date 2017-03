"Vivemos o nosso dia a dia. O que espero é chegar a Arouca perfeitamente preparado. Depois, tudo depende do nosso trabalho, que tem de ser de máxima exigência. Sabemos que vamos ter o apoio massivo dos portistas. Que nos façam sentir como se estivéssemos no Dragão. Queremos manter a exigência para continuar a vencer", afirmou esta quarta-feira em conferência de imprensa.



E prosseguiu: "Foco-me apenas em mim e só no FC Porto. O nosso trabalho passa por não descansar por aquilo que queremos, que é um FC Porto campeão. E isso exige muito de quem trabalha no dia a dia no FC Porto, dos jogadores, da equipa técnica. Queremos o FC Porto campeão e vamos dar o máximo por isso".

FC Porto abre a 25.ª jornada frente ao Arouca , na sexta-feira, tendo a possibilidade de ocupar a liderança provisória, uma vez que o Benfica, com mais 1 ponto do que os dragões, defronta o Belenenses apenas na segunda-feira. Uma situação que Nuno Espírito Santo 'minimiza'.

Autor: Sofia Lobato