Os portistas regressam ao trabalho pelas 10H30 de quinta-feira, novamente no Olival, à porta fechada, para realizar a última sessão de trabalho antes da deslocação a Arouca.



O FC Porto, segundo classificado, a um ponto do líder Benfica, desloca-se a casa do Arouca, 12.º classificado, com 27 pontos, pelas 20H30 de sexta-feira, no encontro que abre a 25.ª jornada da liga NOS, e que será dirigido pelo árbitro Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

prosseguiu esta quarta-feira a preparação para a visita ao, da 25.ª jornada da liga NOS, ainda com os mexicanos Héctor Herrera e Jesús Corona condicionados e remetidos a tratamento e ginásio.De acordo com a nota publicada no sítio dos dragões, Rui Pedro treinou com a equipa de sub-19, após ter defrontado na terça-feira o FBarcelona para a Youth League, enquanto Raúl Gudiño, Fernando Fonseca, Verdasca e Ruben Macedo, todos do FC Porto B, integraram os trabalhos da equipa principal.

Autor: Lusa