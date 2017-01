Continuar a ler

Os dragões apenas descansaram com novo golo de Rui Pedro, jovem da formação que já havia decidido diante do Sp. Braga. Hoje, marcou o quarto tento dos dragões: "Tudo é crescimento, é necessário amadurecer. Temos muita juventude e é importante que se sintam apoiados e temos o cuidado de preparar os jogadores para que possam ter performances que tiveram hoje."



Nuno Espírito Santo ficou naturalmente satisfeito com a vitória do FC Porto sobre o Rio Ave, por 4-2 , que permitiu aos dragões ficar, provisoriamente, a apenas 1 ponto do líder Benfica - que joga apenas no domingo."Somámos 3 pontos, que era o mais importante, num jogo emotivo, e mostrámos ser equipa com carater e ambição. São 3 pontos fundamentais para nós. De positivo os 4 golos mas temos que retificar a forma como sofremos os golos do Rio Ave. O Dragão esteve, mais uma vez, a empurrar a equipa, num triunfo que nos coloca a 1 ponto. Vamos ver o que acontece amanhã", analisou o técnico portista à 'Sport TV'.

