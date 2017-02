Continuar a ler

O técnico recusou depois a ideia de que tenha feito gestão com o passar dos minutos, tendo em conta o jogo da Liga dos Campeões a meio da próxima semana: "Não, é um erro pensar isso. Houve foi um onze preparado para jogar. O importante era o jogo de hoje. Todos os jogadores têm de estar preparados e a resposta tem de ser imediata. É isso que vemos no FC Porto.Todos estão motivados. Somos justos e sinceros com os jogadores e eles connosco no trabalho do dia a dia".Questionado sobre a ausência de Danilo no onze, o técnico disse tratar-se de uma decisão: "É uma decisão. Tem tido rendimento, mas há colegas na mesma posição que também têm e o caso foi evidente hoje".Os dragões comandam agora a tabela, pelo menos até domingo, dia do Sp. Braga-Benfica, e Espírito Santo está na expectativa: "Neste momento estamos onde queremos estar. Somos líderes, vamos esperar e ver o que acontece".