Para se apurar para a final-four no Algarve, o FC Porto terá de inverter o rumo pelo qual vem seguindo na Taça CTT. São seis jogos consecutivos sem ganhar, divididos por três diferentes edições da competição e, para seguir em frente na atual, uma vitória sobre o Moreirense, esta noite, em Moreira de Cónegos, pode nem chegar.

Por isso, no lançamento desse compromisso, em declarações prestadas às televisões do clube e à que é responsável pela transmissão em direto da partida, Nuno Espírito Santo falou em tom de alerta para o seu grupo de trabalho. "É mais um desafio no qual somos obrigados a dar tudo de nós para ultrapassá-lo", salientou e assegurou depois: "Estamos preparados e motivados."

Prometendo foco total no jogo do seu coletivo, o treinador, de 42 anos, recusou-se a dar pistas sobre o onze que vai lançar. "Já está decidido quem vai jogar, mas não direi quem é. Posso, isso sim, garantir uma equipa do FC Porto totalmente concentrada em vencer o jogo", vincou. Sobre a resposta dos jogadores menos utilizados que têm ido a jogo nesta Taça CTT, o treinador portista acrescentou: "Têm sido boas, tanto no contexto individual como no coletivo. Temos um plantel que nos garante muitas soluções para potenciar e tirar o melhor proveito dele."

Nuno Espírito Santo, de resto, nem quer ouvir aquelas teorias segundo as quais o FC Porto desvaloriza esta que é a mais recente prova do calendário português. E quando é confrontado com ela, rebate-a de pronto: "A prioridade do FC Porto são todos os jogos. Todos os jogos são encarados da mesma maneira, com um único objetivo, que é a vitória."

Por isso, como para qualquer outro jogo de qualquer outra competição, seja ela o campeonato nacional ou a Liga dos Campeões, o FC Porto vai defrontar o Moreirense, na Taça CTT, como "faz habitualmente". Isto é: "Temos de tentar impor a nossa ideia de jogo para conseguirmos o melhor resultado, que é a vitória."