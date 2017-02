Continuar a ler

"Estamos a falar de um bom jogador, mas a sua ausência será colmatada com outro valor de igual qualidade. Sabemos que opções podem estar em campo e estamos preparados para isso". Questionado sobre a ausência de William Carvalho no clássico - o médio leonino viu o quinto amarelo no jogo com o Paços de Ferreira e terá de cumprir um jogo de castigo nesta ronda -, Nuno Espírito Santo sublinhou que Jorge Jesus tem outras boas escolhas à sua disposição.

O que pensa Nuno Espírito Santo da ausência de William Carvalho no Dragão?

Nuno Espírito Santo não acredita que o "emagrecimento" do plantel do Sporting levado a cabo no último mercado de transferências tenha qualquer influência no clássico deste sábado, no Estádio do Dragão (20H30)."O FC Porto conhece perfeitamente a equipa do Sporting. Mesmo após as mudanças que houve estão recheados de bons jogadores e certamente irão apresentar-se na máxima força. Eles vão defrontar um FC Porto motivado, preparado, com vontade de competir e poder vencer no Dragão", afirmou o técnico portista esta quinta-feira em conferência de imprensa de lançamento do encontro da 20.ª jornada da Liga NOS.

Autor: Sofia Lobato