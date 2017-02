Continuar a ler

Nuno assegurou que "motivação existe sempre" independentemente do adversário. "Todos os jogos são fundamentais. E encaremos mais este assim. Só temos um objetivo que é ganhar porque continuamos a olhar para cima", explicou.O treinador justificou o crescimento da equipa com a "crença que sempre houve no trabalho". "Sabemos que a dedicação no treino é que nos permitiu estar agora 1 ponto do líder. A motivação e dedicação são permanentes. O nosso foco é jogo a jogo".Nuno lembrou que o FC Porto "ainda não está onde quer estar" mas mostrou-se convicto que o objetivo será alcançado no fim do campeonato."Estamos num processo de construção da equipa. Tem sido um crescimento sustentado.Todos os dias são importantes nesse processo. Todos os jogos servem para corrigir", referiu.