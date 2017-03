Continuar a ler

"Não há vitórias morais mas foi uma demonstração de grande caráter dos jogadores. Fizeram um bom jogo, tiveram oportunidades. O golo seria um justo prémio para os nossos adeptos que nos apoiaram sem parar e os jogadores sentiram esse apoio. Sairíamos reforçados porque era um justo prémio para todos e trazia um pouco de verdade à eliminatória", acrescentou Nuno, antes de frisar: "Estou satisfeito pela maneira como interpretámos o jogo. Sabíamos que era uma eliminatória difícil. No Dragão fomos condicionados. Com onze jogadores não sofremos golos. Com onze a nossa consistência defensiva não foi quebrada. Depois soubemos jogar e os jogadores fizeram um bom trabalho."O treinador do FC Porto lembrou ainda o facto de a equipa ter ganho experiência com vista ao futuro. "Este é o caminho certo para o nosso plano de estarmos na Champions. Para muitos jogadores esta foi a primeira vez numa Champions e demonstraram que estão capacitados para competir a este nível", concluiu.