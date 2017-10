Uma festa bonita, com quase mil adeptos do Lusitano, mas que deveria ter sido feita... em casa. Eis as traves mestras do discurso de Nuno Madeira Rodrigues, presidente da SAD do Lusitano, que na zona mista até ironizou sobre o resultado que a formação de Duarte Machado poderia ter conseguido no seu estádio: "Tinha sido 5-0!"

"Não pudemos fazer a festa em casa, fizemo-la aqui, no Restelo, e no final percebemos que de alto risco este jogo não tinha nada. As claques respeitaram-se, não houve incidentes e lamentamos novamente não poder jogar em Évora", disse, concretizando: "Fica sempre um sabor amargo não ter sido em Évora, mas de facto não tínhamos condições... Aliás, podíamos reparar a maioria das questões, mas, por exemplo, um plano de segurança demora um mês a fazer e nós tínhamos quatro dias."

No futuro, concluiu, espera receber o FC Porto em casa e, quem sabe, "a contar para a primeira divisão", explicou o dirigente. FC Porto cedeu a receita Record sabe também que quer FC Porto quer Federação Portuguesa de Futebol cederam a totalidade da receita do embate de ontem ao Lusitano. No Restelo, estiveram mais de cinco mil adeptos, a maioria dos dragões, que aplaudiram os alentejanos no regresso do intervalo, assim como após o apito final. Houve festa. E bonita!



Pinto da Costa foi ao relvado tirar fotografias



Não foi em Évora, foi no Restelo. Centenas de adeptos do Lusitano deslocaram-se à capital para apoiar a sua equipa no jogo contra o FC Porto, mas da Invicta também foram muitos os que não quiseram perder a partida de ontem. Inclusive Pinto da Costa. O presidente dos dragões chefiou a comitiva e bem antes do apito inicial foi uma das ‘estrelas’ da noite inesquecível para adeptos e responsáveis do Lusitano de Évora. Pinto da Costa até aceitou tirar fotografias para os alentejanos recordarem daqui a muitos anos...



Autores: André Ferreira e Bruno Fernandes