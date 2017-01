Continuar a ler

Questionado sobre os quatro pontos de desvantagem para o Benfica e os mesmo pontos de vantagem sobre o Sporting, o treinador dos dragões sublinhou que o importante é somar mais uma vitória.



"Não estamos na posição que desejamos estar. Queremos estar no topo da tabela e é para aí que olhamos. Queremos somar os três pontos e se podermos reduzir distância para o primeiro, melhor. Nós queremos estar no topo da tabela, mas também não desvalorizamos o rival que está atrás. Volto a dizer, não estamos onde queremos estar. A pressão está no nosso lado, queremos chegar ao topo", explicou.



Nuno Espírito Santo só pensa na conquista dos três pontos frente ao Rio Ave, sábado no Estádio do Dragão, às 16 horas, e assim fazer o que lhes compete para continuar a sonhar com o 1.º lugar da classificação."Queremos somar três pontos, encurtar distâncias para continuar nesta luta pelo campeonato até ao fim", afirmou o treinador portista na antevisão do jogo da 18.ª jornada da Liga NOS. "Queremos ser mais constantes a nível exibicional e de pontos", sublinhou.

Autor: Marta Correia Azevedo