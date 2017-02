Continuar a ler

Ora, de lá para cá o plantel não sofreu tantas alterações quanto isso, o que deixa evidente a quem deve ser atribuído o mérito por este renascimento dos dragões.



Nuno Espírito Santo tem centrado todas as suas atenções no que lhe compete, no trabalho da equipa, e tem conseguido sobreviver com mérito às constantes mudanças estruturais que o clube tem sofrido ao longo da época, mudanças essas que o vão deixando cada vez mais ‘sozinho’.



Nem sempre aplaudido ou compreendido, talvez por as conferências de imprensa não serem o seu forte, a verdade é que Nuno Espírito Santo tem remado contra ventos e marés e, mesmo que não leve o barco a bom porto, já ninguém lhe pode tirar o mérito de ter sofrido apenas três derrotas em 32 jogos oficiais. Uma na Champions, outra no campeonato e ainda outra na sempre desprezada Taça da Liga.



Independentemente do que vier a acontecer no clássico entre dragões e leões parece-me claro que este FC Porto está bem mais forte, personalizado e fiel à sua cultura do que aquele que terminou a pretérita temporada.Nessa altura, as coisas estavam tão más que até o sempre crente Pinto da Costa veio a público assumir o que estava aos olhos de todos: o FC Porto tinha batido no fundo. Mais do que isso, o presidente ainda decretou um período de pré-época com a competição oficial a rolar. Sintomático.

Autor: Nuno Barbosa