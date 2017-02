Continuar a ler

De resto, logo na primeira temporada como técnico principal, em 2012/13, ao serviço do Rio Ave, o antigo guarda-redes superiorizou-se ao Sporting por três vezes, vencendo os dois encontros da Liga (1-0 em Alvalade e 2-1 em Vila do Conde), bem como, e de forma clara, a partida da fase de grupos da Taça da Liga (3-0).Contudo, a partir da época seguinte, a tendência começou a inverter-se para Espírito Santo, que não mais voltou a vencer o conjunto de Alvalade.Em 2013/14, o Rio Ave saiu do reduto leonino com uma igualdade 1-1, na primeira volta do campeonato, antes de ser derrotado em casa, por 2-1.O sexto e último duelo com os leões aconteceu já na presente época, a primeira ao serviço do FC Porto. Os dragões visitaram Alvalade, à terceira jornada, e saíram derrotados por 2-1, depois de até terem estado em vantagem, graças ao golo de Felipe, aos oito minutos.Contudo, o avançado argelino Slimani, que fazia o último jogo pelo Sporting, e Gelson Martins anularam o tento do central azul e branco ainda na primeira parte e colocaram os verde e brancos na liderança isolada do campeonato.O clássico entre FC Porto e Sporting, da 20.º jornada da Liga NOS, está agendado para sábado, a partir das 20H30, no Estádio do Dragão, no Porto.27/08/12; LP 12/13; Rio Ave; 1-0 (F)29/12/12; TL 12/13; Rio Ave; 3-0 (C)02/02/13; LP 12/13; Rio Ave; 2-1 (C)21/09/13; LP 13/14; Rio Ave; 1-1 (F)22/02/14; LP 13/14; Rio Ave; 1-2 (C)28/08/16; LP 16/17; FC Porto; 1-2 (F)3 (50,0 por cento)1 (16,7)2 (33,3)