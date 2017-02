A Juventus assinou ontem a 29.ª vitória seguida em casa para o campeonato - goleou o Palermo por 4-1 - e aponta agora ao FC Porto, com quem irá jogar na terça-feira, no Estádio do Dragão, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Apesar da superioridade interna, Massimiliano Allegri avisou que é preciso respeitar os dragões."Quando aqui cheguei havia o receio de que poderíamos não ganhar ao Malmöe. Agora já somos favoritos a ganhar a Liga dos Campeões. O FC Porto está habituado a estas andanças e, por isso, não podemos desvalorizá-los", explicou o treinador dos campeões italianos."De uma forma geral, estamos bem fisicamente e vamos enfrentar estes oitavos-de-final com grande entusiasmo e o objetivo de seguir em frente. Estamos prontos para o FC Porto e, se nada de anormal suceder, jogaremos em 4x2x3x1 em Portugal", disse, deixando bem claro que Daniel Alves será titular no Dragão: "Tem muita experiência acumulada..."