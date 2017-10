O Estádio do Bessa registou mais uma boa moldura humana esta época e para isso muito contribuiu o mar azul que se deslocou do Dragão para apoiar a equipa do FC Porto. Foram cerca de oito mil os adeptos que encheram o topo norte e grande parte da bancada superior nascente do recinto do Boavista, dando um colorido especial ao dérbi da Invicta.

Não faltaram petardos e tochas, que certamente vão constar do relatório do delegado da Liga, mas acima de tudo foi notória uma gigantesca manifestação de entusiasmo da nação portista em torno da equipa de Sérgio Conceição. Os dragões não se calaram durante um minuto enquanto decorreu o jogo e mesmo depois do apito final de Hugo Miguel não arredaram pé das bancadas.

Depois de assistirem à roda do grupo em pleno relvado, os adeptos portistas foram brindados com um agradecimento de todos os jogadores e com as camisolas de Marega e Brahimi, dois dos principais artífices da vitória. Protagonista foi também Sérgio Conceição. Assim que o árbitro acabou o jogo, o técnico entrou em campo e fez questão de cumprimentar todos os jogadores um a um. Depois disso, seguiu em direção ao meio-campo adversário, fazendo o mesmo com quase todos os jogadores do Boavista, equipa técnica e dirigentes. Quem assistiu a tudo foi Pinto da Costa. O presidente dos dragões sentou-se ao lado do seu homólogo João Loureiro na tribuna presidencial e viu a equipa vencer pela nona vez neste campeonato.

Autores: Rui Sousa e Pedro Malacó