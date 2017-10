Pepe , sabe quem é? Respeitinho, pois esta lenda viva do Lusitano de Évora tem 89 anos e ontem lá... arranjou boleia até Lisboa para ver o seu clube do coração jogar. Falamos de um dos heróis da primeira vitória de sempre dos alentejanos sobre o FC Porto, por 3-0, no longínquo ano de... 1952 – há 65!

Record esteve à frente e contou-lhe a história daquilo que se passou na jornada 10 do Campeonato Nacional de 1952/53: o Lusitano recebeu os dragões, despachou-os com um claro 3-0 e Pepe... fechou a contagem, ao minuto 36, já após os golos de Batalha (31’) e Duarte (33’).

Continuar a ler