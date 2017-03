Continuar a ler

Certo é que, em ambos os jogos, o marcador ditava 0-0. A diferença é que a expulsão de Maxi neste segundo jogo originou um penálti para os italianos, que Dybala converter no primeiro da partida. "O jogo da primeira mão ficou marcado por esse incidente [a expulsão de Alex Telles]. Nunca saberemos o que seria de uma maneira diferente", explicou o treinador na segunda-feira.

Diz-se que a história não se repete, mas neste caso foi muito semelhante. O jogo entre Juventus FC Porto teve, tal como na primeira mão, uma expulsão do lado portista na primeira parte.Se no Dragão foi o lateral esquerdo Alex Telles a ver dois amarelos, esta terça-feira foi o lateral direito Maxi Pereira a ser admoestado com um cartão vermelho direto. O incidente citado por Nuno Espírito Santo na conferência de antevisão do jogo de Turim repetiu-se.

Autor: Luís Miroto Simões