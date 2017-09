Nesta história, o que envergonha mesmo o Benfica é o Luís Bernardo ganhar mais do que o Bernardo Silva. Opções... — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 21 de setembro de 2017

Francisco J. Marques, que na terça-feira revelou uma troca de emails entre o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e Paulo Gonçalves , assessor jurídico da SAD encarnada, em que era referido um alegado salário em atraso a Bernardo Silva, voltou esta quinta-feira ao tema, já depois do Benfica ter negado ter qualquer dívida para com o médio."Nesta história, o que envergonha mesmo o Benfica é o Luís Bernardo ganhar mais do que o Bernardo Silva. Opções...", escreveu no Twitter o diretor de comunicação do FC Porto esta quinta-feira.