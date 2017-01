O Munique 1860 anunciou esta quarta-feira, através do seu site oficial, ter assegurado a contratação do defesa central Abdoulaye Ba, jogador senegalês que chega ao emblema da 2. Bundesliga emprestado pelo FC Porto até final da temporada.De acordo com o conjunto germânico, agora orientado por Vítor Pereira, no acordo está contemplada uma cláusula de opção de compra, por um valor não revelado, do defesa senegalês, que na primeira metade da temporada jogou nos turcos do Alanyaspor.

Autor: Fábio Lima