O FC Porto confirmou a transferência de Silvestre Varela para o Kayserispor. Os dragões não revelaram quaisquer valores mas, comoadiantou, para além do alívio na folha salarial os dragões encaixam ainda cerca de 500 mil euros com a saída do extremo.O internacional português já rubricou o novo contrato com o clube turco, deixando o Dragão ao fim de sete épocas e meia, onde conquistou três campeonatos, duas Taças de Portugal, cinco Supertaças e uma Liga Europa.