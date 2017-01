Soares já é reforço do FC Porto, conforme Record já tinha avançado . O avançado brasileiro assinou por quatro temporadas e meia e ficou com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, informou o clube portista.O avançado chega ao Dragão proveniente do V. Guimarães, onde apontou nove golos em 22 partidas esta temporada, divididos entre campeonato (sete) e Taça de Portugal (dois).Soares vai começar a trabalhar terça-feira no Olival com os novos companheiros de equipa. Com a contratação do jogador brasileiro ao Dragão, na equipa às ordens de Nuno Espírito Santo.

Autor: Sandra Lucas Simões