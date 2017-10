Continuar a ler

Ainda de acordo com a nota publicada no sítio dos dragões, e tendo em conta os outros casos clínicos, o aniversariante Ricardo Pereira, André André e o argelino Brahimi realizaram treino condicionado e trabalho de ginásio,



Na sessão de sexta-feira estiveram ausentes Danilo (Portugal), Diogo Dalot (Portugal sub-21), Reyes, Layún, Herrera e Corona (México), Maxi Pereira (Uruguai) e Aboubakar (Camarões), envolvidos nos compromissos internacionais das respetivas seleções.



Para colmatar estas ausências, o treinador Sérgio Conceição voltou a chamar oito atletas da equipa B, nomeadamente Luís Mata, Luizão, Rui Moreira, Fede Varela, Musa Yahaya, Galeno, Alberto Bueno e André Pereira.



O FC Porto prosseguiu esta sexta-feira a preparação do jogo com o Lusitano de Évora, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, sem oito jogadores internacionais e com oito reforços da equipa B.De regresso ao Olival, dispensado da seleção do Mali, está o avançado Marega, que fez tratamento a um hematoma no tornozelo direito, na sequência de uma contusão direta sofrida no encontro frente ao Sporting (0-0), e trabalho de ginásio.

Autor: Lusa