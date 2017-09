Continuar a ler

FC Porto, primeiro classificado com o pleno de 21 pontos, defronta o Sporting, segundo com menos dois, pelas 19h15 de domingo, no estádio José Alvalade, em jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga NOS. De acordo com a nota publicada no site dos dragões, o médio André André prosseguiu a recuperação a uma entorse no tornozelo esquerdo e prosseguiu o regime de treino condicionado e trabalho de ginásio.O defesa Diogo Dalot esteve ao serviço do FC Porto B, após ter, na quarta-feira, participado na vitória por 2-0 sobre o Cova da Piedade, em encontro da oitava jornada da 2.ª Liga.Os dragões voltam aos treinos pelas 10:00 de sexta-feira, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão à porta fechada.FC Porto, primeiro classificado com o pleno de 21 pontos, defronta o Sporting, segundo com menos dois, pelas 19h15 de domingo, no estádio José Alvalade, em jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga NOS.

O FC Porto prosseguiu esta quinta-feira a preparação do clássico com o Sporting, domingo, em Alvalade, para a 8.ª jornada da Liga NOS, com uma sessão com oito reforços da equipa B e André André ainda condicionado.Alberto Bueno, Chikhaoui, Xavier, Yan Dinghao, João Cardoso, Madi Queta, Anderson e Alan Bidi foram os jogadores da equipa B chamados pelo treinador Sérgio Conceição ao treino do plantel principal, inserido na preparação da deslocação à capital.

Autor: Lusa