O FC Porto marca um golo a cada oito remates. De acordo com as estatísticas oficiais da Liga, os dragões necessitam de uma média de oito tentativas por jornada para conseguirem festejar. Ao nível temporal, feitas as contas, a equipa marca a cada 41 minutos.Aquele é o sumo de um total de 106 remates feitos nas seis rondas já disputadas, que resultaram em 14 golos marcados – cinco na etapa inicial e nove após intervalo. Este é um sinal de que o FC Porto terá de melhorar a sua eficácia nas primeiras metades de cada partida, pois a equipa fez até ao momento o mesmo número de remates em cada um desses períodos: 53.