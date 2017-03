Assim que Manuel Oliveira dê o apito inicial, Óliver Torres passa a somar 50 jogos no campeonato português, uma marca significativa para o médio, de 22 anos, que vai na sua segunda época no FC Porto.Tendo-se estreado a 15 de agosto de 2014, sob o comando de Julen Lopetegui, o grande responsável pela sua vinda para o Dragão, o espanhol, então com 18 anos, conquistou desde logo os adeptos portistas. Não só pela qualidade do seu futebol como também pela relação que estabeleceu com o clube. Uma ligação que não ficou de forma alguma abalada quando recebeu ordens para regressar ao Atlético Madrid. Fora dos planos de Diego Simeone, Óliver acabou por voltar à Invicta... para ficar.Em 49 jogos disputados no campeonato, 23 deles nesta campanha, o médio marcou 10 golos e assumiu-se também como uma figura preponderante na estratégia de Nuno Espírito Santo. Habitualmente convocado para a Seleção sub-21 de Espanha, Óliver viu o seu nome ficar de fora da lista para os jogos particulares frente à Dinamarca e à Itália, mas deverá estar no Europeu que se realiza neste verão.