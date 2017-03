Está muy bien, y nos ayuda mucho. Un Santo. https://t.co/Fkhcq2jiSH — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) 6 de março de 2017

Primeiro temos mais jogos. Arouca próximo jogo. https://t.co/aFLtWjOEIY — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) 6 de março de 2017

Ronaldinho, su alegría traspasaba todo. https://t.co/EnADW4pjnF — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) 6 de março de 2017

Merece la pena intentarlo. https://t.co/1V9oqYjaZN — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) 6 de março de 2017

Somos uma família https://t.co/huh5EcOtYd — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) 6 de março de 2017

Orgulho, é um clube muito grande. https://t.co/6F07WamR5X — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) 6 de março de 2017

Óliver Torres tirou parte da sua tarde para responder a alguns 'tweets' dos seus seguidores e - à exceção de uma publicação na qual a mãe do espanhol foi insultada - o médio do FC Porto deu algumas respostas curiosas, que denotam a sua felicidade na Invicta.Entre muitos elogios ao Porto ("Tens de conhecer o Porto. A cidade e as pessoas iriam deixar-te encantada"), o médio também falou da atualidade dos dragões e assegurou que os dragões vão lutar até final pelos seus objetivos, a começar por uma eventual reviravolta diante da Juventus, depois da derrota por 2-0 sofrida na 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.

Autor: Fábio Lima