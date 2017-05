Óliver Torres vai participar este domingo no jogo de despedida do Vicente Calderón, estádio do Atlético Madrid que dará lugar a uma nova casa colchonera.

O clube espanhol ainda não adiantou detalhes sobre a partida de ‘lendas’ que está a preparar, mas, de acordo com o jornal ‘AS’, o médio portista irá integrar a equipa de antigos e atuais jogadores emblemáticos do clube, juntamente com Gabi, Koke, Saúl Ñiguez e Fernando Torres. Do outro lado da barricada estará uma seleção de antigas estrelas internacionais.