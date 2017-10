Em noite de jogos internacionais, Óliver Torres tirou um 'tempinho' para mimar os seus seguidores no Twitter, fazendo um longo 'perguntas e respostas' no qual passou em revista todo o tipo de temas. Desde a atualidade do FC Porto, à política espanhola, passando até por curiosidades sobre a sua vida.Sobre os dragões, o espanhol deixou uma revelação: o sonho de ser capitão. "Seria um prazer. É um objetivo. É um sonho", respondeu o médio quando questionado sobre esse tema. Continuando no FC Porto, o ex-At. Madrid considerou Pinto da Costa "um exemplo como presidente e como pessoa" e deixou elogios a Sérgio Conceição: "Gostamos muito da sua maneira de trabalhar. A nível pessoa creio que vou crescer muito".Ainda sobre a equipa da Invicta, o médio diz estar "muito feliz" no FC Porto e deixa a garantia de que "não está a ponderar" outra coisa que não seja ficar no Dragão, num clube que no seu entender tem sempre como objetivo "ganhar". "Trabalhamos todos os dias para poder atingir os objetivos que temos", frisou.

Autor: Fábio Lima