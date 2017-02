Óliver Torres referiu que o FC Porto fez este domingo "uma grande exibição" no dérbi com o Boavista , que terminou com a vitória portista por 1-0 "Sabíamos da importância que este jogo tinha para a cidade e entrámos bem. Depois não deixou de ser difícil, mas estivemos sempre bem, com o apoio dos nossos adeptos. Estamos contentes por uma grande exibição num campo difícil. Senti que foi importante marcar cedo, mas nunca achei que isso iria facilitar a nossa tarefa. Houve muita disputa, mas estivemos bem em todas as fases do jogo", referiu o médio.Este foi o regresso dos dragões à competição interna, após o encontro a meio da semana com a Juventus. Para Óliver, a equipa não acusou o desgaste: "Depois da Champions veio o que é realmente importante para nós, o campeonato. Não há cansaço nestes jogos, fomos com tudo. O que acredito é que no próximo jogo temos de voltar a ganhar. Não podemos nem vamos falhar".

Autores: Ricardo Vasconcelos, André Gonçalves, Luís Miroto Simões