Os dragões acabaram por beneficiar dos empates de Benfica e Sporting desta jornada, mas Óliver garantiu que a equipa está concentrada nos seus próprios jogos e agora já só pensa no Rio Ave.



"Motivação aqui é sempre máxima, independentemente do resultado do Benfica ou do Sporting. Foco está em fazer o máximo para chegarmos onde queremos", prosseguiu. "Cada jogo tem a sua história. Entrámos bem e agora foco já no Rio Ave que é muito importante".







No final da partida, onde marcou o primeiro golo da vitória do FC Porto , Óliver estava satisfeito não só com o resultado, mas também com a prestação da equipa."Era um jogo importante porque os nossos rivais tinham perdido pontos. Entrámos bem, com confiança, marcámos cedo e isso tirou ansiedade", analisou o médio. "Depois, em vantagem numérica, tudo ficou mais simples".

Autor: Pedro Malacó