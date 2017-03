Óliver Torres, um dos marcadores na goleada deste sábado do FC Porto ao Nacional , afirmou que os dragões fizeram um bom jogo diante dos insulares."Sabíamos que ia ser complicado, o Nacional tem uma organização defensiva boa, mas depois do 1-0 tudo ficou mais fácil. A equipa esteve bem, fez um bom jogo e temos de seguir assim, a acreditar nas nossas ideias. Já tínhamos tido outros jogos no Dragão onde criámos muitas oportunidades. Saímos contentes com este resultado. Temos de acreditar e continuar assim", referiu à Sport TV.O médio prometeu depois que os azuis e brancos vão continuar a lutar pelo título até ao final do campeonato: "Era importante colocar pressão no Benfica, embora no FC Porto se pense mais em nós do que nos outros. Temos é de ganhar jogos. Não podemos nem vamos falhar".

Autores: Ricardo Vasconcelos, André Gonçalves, Luís Miroto Simões