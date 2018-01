Praticamente quatro meses depois da última vez que tinha sido titular para o campeonato, Óliver Torres voltou a fazer parte das escolhas iniciais de Sérgio Conceição, aproveitando a ausência de Héctor Herrera. O espanhol, de 23 anos, não escondeu a sua satisfação, até porque a exibição foi agradável. "O regresso foi especial, tinha trabalhado muito para voltar a ter uma oportunidade. Somos um grupo em que todos somos importantes. Tive a possibilidade de entrar e tentei ajudar os colegas, por sorte e com grande trabalho, conseguimos a vitória, que foi o mais importante para nós", referiu o médio à Sport TV.

Óliver recordou os primeiros meses da época, em que foi titular com regularidade, e lembrou que o segredo é ter um grupo unido e manter sempre o foco no trabalho para estar preparado quando o treinador chamar. Aliás, o espanhol deu também o exemplo de Hernâni para justificar a sua teoria. "No início da temporada tive muitos minutos e senti-me bem, depois o Herrera também entrou muito bem na equipa e ficou. Como puderam ver neste jogo, o Hernâni entrou em campo depois de muito tempo sem jogar e fez uma assistência para o Marega. Acho que o segredo da equipa é estarmos todos juntos, todos queremos o mesmo objetivo no final e vamos consegui-lo", apontou o médio, admitindo que no jogo foi importante o intervalo para fazer correções na equipa.

"Às vezes o descanso é bom para corrigir erros e melhorar o que não estava a correr tão bem. Voltámos com uma mentalidade diferente e a sermos iguais a nós próprios. Alcançámos uma vitória importante frente a um adversário complicado e seguimos na frente", fez questão de lembrar Óliver.

Autores: Rui Sousa e José Miguel Machado