Com o calendário a não dar tréguas e o nível de exigência competitivo a ser cada vez maior, com compromissos importantes no campeonato, Taça de Portugal e Champions, Sérgio Conceição chegou a este clássico frente ao Sporting com mais cinco problemas em mãos.



Revolução lateral



Ricardo Pereira e Alex Telles, aqueles que foram os donos das faixas laterais durante toda a época, estão fora de combate para defrontar o Sporting e assim deverão continuar por mais uns tempos, tendo aberto caminho à titularidade de Maxi Pereira e Diogo Dalot. Jesús Corona, que fraturou um dedo da mão esquerda, foi operado e ainda faz tratamento, embora recupere a tempo de jogar na sexta-feira. Sobre Aboubakar e Soares recaem algumas esperanças para atacar o leão.



Expectativa no ataque



Depois de um dia de folga concedido por Sérgio Conceição, os dragões regressam esta manhã aos trabalhos no Olival, tendo como maior foco de interesse os processos de recuperação de Aboubakar e Soares, dois dos maiores protagonistas ofensivos do FC Porto na presente época.



O camaronês está afastado da competição há três semanas, devido a fadiga muscular, e tem-se limitado a fazer treino condicionado e trabalho de ginásio. Há a possibilidade de recuperar a tempo de defrontar o Sporting, mas Sérgio Conceição não vai arriscar, até porque depois do clássico ainda há muito campeonato para disputar e jogos de elevado grau de dificuldade pela frente.



Depois de durante muito tempo se ter vangloriado de ter percorrido a primeira metade da época sem grandes sobressaltos em termos de lesões no plantel, Sérgio Conceição viu-se confrontado com uma situação nova a partir de finais de janeiro, quando alguns dos habituais titulares começaram a dar sinais de fadiga e de outros problemas do ponto de vista físico.O primeiro a parar foi Danilo Pereira, com uma rotura muscular nos gémeos que o mantém afastado da competição há mais de um mês. Apontado como o líder da equipa em campo, a ausência do internacional português ameaçava tornar-se um grande problema para Sérgio Conceição, mas o técnico dos dragões recorreu à "criatividade e inteligência" para remendar o centro do terreno, apelando ao caráter e qualidade do capitão Héctor Herrera e ao vasto leque de recursos até aqui escondido do jovem Sérgio Oliveira.

Autor: Rui Sousa