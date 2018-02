Soares fez asneira em Braga, mas teve a sorte de Sérgio Conceição o desculpar. Depois de ter dado vantagem na 1ª mão da meia-final da Taça de Portugal, ontem fez dois golos e até podiam ter sido mais.

Destaque do FC Porto: Soares (nota 4)

14 Jogos 3 golos

Duas ameaças de golo logo a abrir, antes de bisar com a qualidade dos melhores pontas-de-lança do Mundo. Na 2ª parte ainda atirou ao poste! Soares está mesmo renascido e, cada vez mais, os portistas se acreditam em Sérgio Conceição: o brasileiro é para ficar!

José Sá (3)

17J 7GS

A frio, e só com uma mão, brilhou ao travar disparo de Matheus Pereira (22’). Não mais se viu.

Maxi Pereira (4)

7J 0G

Fechou o corredor, somou dobras importantes (evitou o 1-2 de Davidson aos 36’), cruzou com perfeição para o bis de Soares e ainda iniciou o lance do 0-3.

Felipe (3)

18J2G

Duelo físico, como ele tanto gosta, com William. Ganhou em toda a linha. Brilhante nas antecipações.

Reyes (3)

9J 2G

Nem sempre teve a velocidade necessária nem o acerto no passe, mas sem erros graves.

Alex Telles (3)

21J 0G

Menos ousado do que é habitual, mas ontem era dia de anular Matheus Pereira. E fê-lo com distinção!

Herrera (3)

17J 1G

Pressionou, cortou linhas de passe e somou vários desarmes. Nunca deixou o Chaves atacar pelo centro. Um bom remate (2’) e fez a assistência para o golo final.

Sérgio Oliveira (4)

7J 2G

Manteve a intensidade que lhe conferiu o estatuto de titular. Bem a construir, é dele a assistência para o 0-1 e ainda fez o 0-4.

Otávio (4)

7J 0G

Inteligente a explorar os espaços, deu nas vistas pelas mudanças de velocidade. Roubou bolas, como no lance do primeiro golo, está na origem do segundo e assistiu para o terceiro.

Marega (3)

20J 16G

Encostado à direita, perdeu magia, explosão, criatividade e olhos para a baliza. Subiu de rendimento quando foi puxado para o meio e até fez um golo.

Corona (3)

18J 2G

Na esquerda, trabalhou muito para a equipa. Algumas boas arrancadas. Não tão bem na entrega da bola.

Waris (2)

3J 0G

Apostou na velocidade. Remate fácil e uma bola no ferro.

Óliver (1)

10J 0G

Entrou com facilidade no jogo e atuou de forma prática.

Ricardo Pereira (1)

18J 2G

Refrescou o corredor direito.