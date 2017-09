Continuar a ler

Na segunda-feira os dragões viajam às 9h30 em direção a Nice, onde deverão chegar pelas 12h35 locais (11h35 de Lisboa). De tarde o técnico Sérgio Conceição dará a habitual conferência de imprensa (16h45 de Lisboa), seguida de um treino no Estádio Louis II (17h30), com os primeiros 15 minutos da sessão abertos à imprensa.Na segunda jornada da Liga dos Campeões, o FC Porto defronta o Monaco, em jogo do Grupo G, depois de ter perdido na estreia no Estádio do Dragão com os turcos do Besiktas (3-1), de Ricardo Quaresma e Pepe.O Monaco, treinado por Leonardo Jardim e que conta com os portugueses João Moutinho e Rony Lopes, estreou-se com um empate em casa do Leipzig (1-1). O jogo entre a equipa monegasca e o FC Porto terá início às 19h45 de terça-feira, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.