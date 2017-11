Afastado dos relvados devido a lesão, Otávio utilizou as redes sociais para dar conta da sua confiança num bom regresso à competição. No entanto, a maior nota de destaque na declaração do brasileiro, de 22 anos, prende-se com um outro pormenor.

"A vida é feita de altos e baixos. Sei que não estava na minha melhor forma, mas agora é recuperar para voltar mais forte e mostrar o meu valor. Dias melhores virão", escreveu o extremo, no Facebook, admitindo a desinspiração individual das últimas semanas. Recorde-se que Otávio sofreu uma rotura muscular no adutor da coxa direita na antevéspera da receção ao RB Leipzig e, nessa medida, só deve voltar à competição em dezembro.