O último treino do FC Porto antes da receção ao Leipzig, para a Liga dos Campeões, não conta com Otávio. O brasileiro não pisou o relvado do Centro de Estágio do Olival devido a problemas físicos, que serão especificados dentro de momentos no boletim clínico.

Também ausentes estiveram Soares, lesionado há já algumas semanas, e os jovens Diogo Dalot e Galeno, que foram trabalhar com a equipa B. Este último, aliás, nem sequer está inscrito nas provas da UEFA.

Continuar a ler

Apesar de se tratar de uma partida com uma equipa alemã, a sessão contou com a presença de muitos jornalistas... espanhóis e mexicanos. Os primeiros estão no Olival para acompanhar Casillas, enquanto os restantes têm outros motivos de interesse: Reyes, Layún, Herrera e Corona.

Autor: Nuno Barbosa